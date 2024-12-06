В Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн поставлено 65 единиц медоборудования

В этом году в рамках региональной программы Крыма «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» две медицинские организации Крыма дооснащены оборудованием на сумму почти 106 млн рублей.
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