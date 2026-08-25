Курс биткоина превысил $81 000 впервые с середины мая

Стоимость биткоина поднялась выше $81 000 впервые за три месяца. Интерес инвесторов к этому активу вернулся на фоне возобновившихся разговоров о торговле на обесценение после решения Минфина США увеличить объем выкупа гособлигаций для снижения доходности долгосрочных бондов, пишет Bloomberg .