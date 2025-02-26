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Царьград

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Нашли в камере 30 кило гашиша. В наркоторговле подозревают сотрудников пермской ИК-9

Нашли в камере 30 кило гашиша. В наркоторговле подозревают сотрудников пермской ИК-9

Скандалы в пенитенциарном заведении случались и раньшеВ наркоторговле заподозрили сотрудников ИК-9 в Пермском крае.

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