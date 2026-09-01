Колесник: Маск «технично» переложил на Белый дом решение по Starlink для ВСУ

Владелец SpaceX Илон Маск «технично» переложил на Белый дом ответственность в вопросе о том, разрешить ли Украине использовать спутниковую систему Starlink для ударов вглубь России.
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