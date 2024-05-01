Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Путь Путина во власти. И почему майдан и СВО на Украине были неизбежны?

Путь Путина во власти. И почему майдан и СВО на Украине были неизбежны?

Юрий Кот Продолжаю публиковать размышления Вячеслава Смоленко на темы геополитики. Неслучайно автор главного ракетного топлива России вспоминает о малоизвестных фактах недавнего прошлого.

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Комментарии
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Андрей
&quot;...Ахметов с Лёвочкиным запустили майдан-2014, а не какие-то американцы с Викой Нуланд.&quot; - Это неверно. Именно ЦРУ и Госдеп в лице ведьмы Нуланд запустили майдан-2014. Не надо их отмазывать. Не для того США официально вложили 5 миллиардов 💲(а по другим источникам - больше) в &quot;развитие демократии&quot; на Украине, чтобы пустить дело на самотёк. Вкладываться они начали сразу после развала СССР, поэтому это их рук дело.
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13 час.
Людмила Редько
Отдаю должное Президенту, но он все-таки не бог, как минимум две серьезные ошибки он допустил - поверил хрен знает кому (Медведчуку?), что вна У-404 нас встретят цветами и поверил тому, кто влил ему в уши, что надо СА мигрантов приравнять к соотечественникам и их стали завозить толпами с гаремами и выводками и давать всевозможные льготы и преференции как переселенцам. Что теперь с этим делать - неизвестно.
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13 час.
В С
👍
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8 час.

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