Путь Путина во власти. И почему майдан и СВО на Украине были неизбежны?

"...Ахметов с Лёвочкиным запустили майдан-2014, а не какие-то американцы с Викой Нуланд." - Это неверно. Именно ЦРУ и Госдеп в лице ведьмы Нуланд запустили майдан-2014. Не надо их отмазывать. Не для того США официально вложили 5 миллиардов 💲(а по другим источникам - больше) в "развитие демократии" на Украине, чтобы пустить дело на самотёк. Вкладываться они начали сразу после развала СССР, поэтому это их рук дело.

Людмила Редько

Отдаю должное Президенту, но он все-таки не бог, как минимум две серьезные ошибки он допустил - поверил хрен знает кому (Медведчуку?), что вна У-404 нас встретят цветами и поверил тому, кто влил ему в уши, что надо СА мигрантов приравнять к соотечественникам и их стали завозить толпами с гаремами и выводками и давать всевозможные льготы и преференции как переселенцам. Что теперь с этим делать - неизвестно.