Смелый прогноз: биткоин может достичь $70 000 к 2024 году

Популярный аналитик, который точно предсказал падение биткоина в мае 2021 года, объявил, что он поставил техническую цель для лучшей криптовалюты, которую необходимо достичь, чтобы быть готовым к серьезному росту к концу следующего года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии