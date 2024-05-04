Глядя на последние события в стране и ее окрестностях, сложно ответить, где опаснее – в столице или на фронте

Ратник Ратник

Рбъявляю конкурс. Угадайте ценник. Почём ныне ярые борцы за расширения завоза мигрантов в Россию, на уровне 1 лиц субъетов федерации, на общегосударственнном уровне, в силовых структурах? Прикинули? Да за такое бабло наши слуги народа этот самый народ в гов... по макушку вобьют, если он на их бкарман покусится. И даже ВВП НИ Х )ЧЕГО) сделать с этим не может, руки коротки. Вопрос поможет решить только ценленаправленный селек4тивный отстрел подобных бешенных особей во власти. Иначе ничего не поменяется!