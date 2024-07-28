Боль налицо. Как понять, что кошке больно

Кошки, как правило, являются мастерами скрывать свою боль. В отличие от собак, которые могут более явно проявлять свои чувства, кошки часто маскируют дискомфорт, что делает их состояние трудным для определения.
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