На стадионе «Спартак» в Рязани пройдёт праздник «Рязань — столица ВДВ»

Гости мероприятия увидят показательные выступления по рукопашному бою, смогут понаблюдать за прыжками с парашютом, ознакомиться с образцами военной экипировки десантников и увидеть эпизоды захвата объекта условного противника.
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