7 новостей
Новости РязаниВ этот деньНовости мираГороскоп
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7 новостей

393 подписчика

На стадионе «Спартак» в Рязани пройдёт праздник «Рязань — столица ВДВ»

Гости мероприятия увидят показательные выступления по рукопашному бою, смогут понаблюдать за прыжками с парашютом, ознакомиться с образцами военной экипировки десантников и увидеть эпизоды захвата объекта условного противника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх