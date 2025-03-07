Президентам Украины и Франции Владимиру Зеленскому и Эммануэлю Макрону, а также премьерам Великобритании и Польши Киру Стармеру и Дональду Туску конфликт на Украине необходим для сохранения личной власти.
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