«Человек, который опережает время». Чем займется экономист Белоусов во главе Минобороны России?

Эксперт Шурыгин: работа нового министра обороны должна отвечать будущим угрозам От работы бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова, курировавшего экономический блок правительства, во главе российского Минобороны ждут выстраивания «эффективной экономики вооруженных сил», с получением «максимума на каждый рубль оборонных расходов».
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