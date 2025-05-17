В Колумбии назвали стамбульские переговоры умной игрой Москвы

По мнению международного эксперта Хесуса Агреды Руденко, профессора Университета Хавериана в Колумбии, прошедшие в Стамбуле прямые переговоры между Россией и Украиной продемонстрировали умную игру Москвы.
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