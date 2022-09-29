54 тысячи туристов посетили Керчь с начала 2022 года. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава города Святослав Брусаков.
Телеканал "КРЫМ 24"107 подписчиков
Популярные статьи
- Политолог Веселовский заявил, что России нужно закрыть доступ Украине к Чёрному морю
- Совфед 4 октября может рассмотреть вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ
- Хозяин ресторана в Бахчисарае, где на свадьбе играла националистическая песня, передал бойцам в зоне СВО оборудование
Свежие комментарии