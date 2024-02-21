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Не одна: история девочки, запертой в больничной палате, получила продолжение

Не одна: история девочки, запертой в больничной палате, получила продолжение

В странную ситуацию вмешались чиновники, в челябинской клинике нарушали постановление правительства.Двухлетняя сирота, находящаяся в больнице Потанино, что под Копейском Челябинской области, теперь не одна.

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