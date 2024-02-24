В небе над Петербургом произойдет самое маленькое полнолуние года

Февральское полнолуние, второе в 2024 году, станет самым маленьким полнолунием в этом году. Когда Луна достигает самого отдаленного участка своей орбиты от Земли, возникает явление, противоположное суперлунию.
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