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В небе над Петербургом произойдет самое маленькое полнолуние года

В небе над Петербургом произойдет самое маленькое полнолуние года

Февральское полнолуние, второе в 2024 году, станет самым маленьким полнолунием в этом году. Когда Луна достигает самого отдаленного участка своей орбиты от Земли, возникает явление, противоположное суперлунию.

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