Жители Уссурийска отдают деньги мошенникам с интернет-барахолок

В полицию Уссурийска продолжают поступать заявления граждан, пострадавших от действий аферистов. Одним из распространенных видов мошенничества является получение предоплаты либо задатка при продаже товаров и оказания услуг по объявлениям, размещенным в сети Интернет, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску.