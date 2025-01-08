Пашинян ждёт ответа Баку на предложение о железной дороге через Зангезур

Армения ждет ответа Азербайджана на предложение открыть железнодорожное сообщение. Премьер-министр Пашинян продвигает проект "Перекресток мира", пока президент Алиев настаивает на Зангезурском коридоре для связи с Турцией через Армению.
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