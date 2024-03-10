Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 294 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Бедный
    А смысл? Поменять одну куклу на другую такую же? Дать повод пиндостану в очередной раз обвинить нас во всех грехах? К...Мы стреляли в лош...
  • Нина Плотникова
    Интересно каким образом10 дневное бездельное пребывание под арестом изменит взгляды этого студента и его друзей? Поня...Никулинский суд М...
  • Валерий Девятьяров
    Это не суд, а позорище. Как можно прогибаться перед мигрантами за деньги, да ещё правоохранителоям - не знаю."Смеялись, орали ...

Когда будете слышать басни про "одиннарот" от беглых хохлов, отвечайте им словами Кадырова- "это джихад!"

Когда будете слышать басни про "одиннарот" от беглых хохлов, отвечайте им словами Кадырова- "это джихад!"

Возмездие неотвратимо! Сегодня   состоялся    один  из  самых   массированных    налётов  украинских  беспилотников  на  территорию  России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталья Персидская
Надо восстанавливать те территории, которые будут нужны России, а на остальных - полоса отчуждения, санитарная зона с огрызком украины и Западом.
Ответить
11 час.
Александр Зиборов
Верно сказано...
Ответить
10 час.
АШ
Анатолий Шадрин
По поводу разрушений, то лучше пусть будет, как сказано в статье, «дикое поле», чем гибнут наши парни. А что касается собственно разрушений, то бомбить надо западную Украину и те территории, которые нам, заведомо, не достанутся. Результат был бы, при этом, тот же самый, хохлы бы взвыли и разбежались! А что касается того, что хохляцкая зараза разбредется по всей Европе, то это даже хорошо. Пусть теперь сами европейцы жрут полной ложкой хохляцкую незалежность. Узнают, что это такое на самом деле?)))
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх