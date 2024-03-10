Возмездие неотвратимо! Сегодня состоялся один из самых массированных налётов украинских беспилотников на территорию России.
Когда будете слышать басни про "одиннарот" от беглых хохлов, отвечайте им словами Кадырова- "это джихад!"
Комментарии
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Наталья Персидская
Надо восстанавливать те территории, которые будут нужны России, а на остальных - полоса отчуждения, санитарная зона с огрызком украины и Западом.
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11 час.
Александр Зиборов
Верно сказано...
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10 час.
АШ
Анатолий Шадрин
По поводу разрушений, то лучше пусть будет, как сказано в статье, «дикое поле», чем гибнут наши парни. А что касается собственно разрушений, то бомбить надо западную Украину и те территории, которые нам, заведомо, не достанутся. Результат был бы, при этом, тот же самый, хохлы бы взвыли и разбежались! А что касается того, что хохляцкая зараза разбредется по всей Европе, то это даже хорошо. Пусть теперь сами европейцы жрут полной ложкой хохляцкую незалежность. Узнают, что это такое на самом деле?)))
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1 час.
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