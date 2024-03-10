Когда будете слышать басни про "одиннарот" от беглых хохлов, отвечайте им словами Кадырова- "это джихад!"

АШ

Анатолий Шадрин

По поводу разрушений, то лучше пусть будет, как сказано в статье, «дикое поле», чем гибнут наши парни. А что касается собственно разрушений, то бомбить надо западную Украину и те территории, которые нам, заведомо, не достанутся. Результат был бы, при этом, тот же самый, хохлы бы взвыли и разбежались! А что касается того, что хохляцкая зараза разбредется по всей Европе, то это даже хорошо. Пусть теперь сами европейцы жрут полной ложкой хохляцкую незалежность. Узнают, что это такое на самом деле?)))