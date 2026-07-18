РСЗО «Град» уничтожила пункты управления БПЛА в Сумской области

В Минобороны России заявили, что расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил пункты управления БПЛА и скопления живой силы подразделений ВСУ в Сумской области.
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