 На две недели раньше: в Сочи решили начать отопительный сезон уже с 1 ноября из-за приближающихся холодов

На две недели раньше: в Сочи решили начать отопительный сезон уже с 1 ноября из-за приближающихся холодовРешение начать отопительный сезон в Сочи с 1 ноября принято властями города в связи с прогнозами синоптиков.
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