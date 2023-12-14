Путин наградил Орденом Мужества алтайского депутата, ушедшего добровольцем на СВО

Владимир Громов был командиром взвода в составе штурмового отряда алейской бригады, был дважды ранен Президент России Владимир Путин наградил Орденом Мужества депутата АКЗС Владимира Громова, сообщает региональный парламент.
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