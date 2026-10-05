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Почему врачи не ставят диагноз с первого раза: 7 ошибок, которые мешают лечению

Международный день врача — отличный повод вспомнить о том, что половина успеха лечения зависит не только от профессионализма доктора, но и от того, как мы сами рассказываем о своих проблемах.

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