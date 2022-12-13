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«Црвена Звезда» повторила рекорд Евролиги. У команды 6-0 после назначения Душко Ивановича

«Црвена Звезда» обыграла «Жальгирис» и повторила рекорд Евролиги по продолжительности победной серии после смены главного тренера.

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