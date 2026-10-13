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Проходчик погиб на шахте в Ростовской области при подготовке к взрывным работам

На ростовской шахте «Обуховская» при подготовке к взрывным работам погиб проходчик. Об этом 13 октября сообщили местные власти.

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