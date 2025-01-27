Прогноз погоды в Крыму на понедельник.• Симферополь: +12°, облачно• Севастополь: +12°, облачно• Ялта: +10°, облачно• Алушта: +9°, ясно• Евпатория: +12°, облачно• Саки: +13°, облачно• Бахчисарай: +13°, облачно• Джанкой: +12°, облачно• Судак: +10°, ясно• Феодосия: +10°, облачноЧитать подробнее>>> .
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