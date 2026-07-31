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Никитин — о переходе Коттона в ЦСКА: «У нас нет задачи перевоспитать Алекса. Он был воодушевлен переходом в клуб»

Никитин — о переходе Коттона в ЦСКА: «У нас нет задачи перевоспитать Алекса. Он был воодушевлен переходом в клуб»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин назвал профессиональные качества новичка команды Алекса Коттона.Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин назвал профессиональные качества новичка команды Алекса Коттона.

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