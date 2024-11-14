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NYT: Киев считает приоритетом на переговорах безопасность, а не территории

NYT: Киев считает приоритетом на переговорах безопасность, а не территории

Киев на фоне продвижения избранным президентом США Дональдом Трампом идеи мирных переговоров между Украиной и Россией отдаёт приоритет гарантиям безопасности, вопрос возвращения территорий теперь стоит на втором месте.

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