NYT: Киев считает приоритетом на переговорах безопасность, а не территории

Киев на фоне продвижения избранным президентом США Дональдом Трампом идеи мирных переговоров между Украиной и Россией отдаёт приоритет гарантиям безопасности, вопрос возвращения территорий теперь стоит на втором месте.
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