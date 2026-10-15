В Крыму в 2026 году объем ввода в эксплуатацию многоквартирных домов увеличился почти на 10%.В Крыму в 2026 году объем ввода в эксплуатацию многоквартирных домов увеличился почти на 10%.
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