В Ленинском районе Астрахани на девять часов отключат газ

В связи с работами на газораспределительной сети. ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» информирует, что в связи с проведением АО «Астраханьгазсервис» работ на газораспределительной сети среднего давления с 08:00 до 17:00 5 октября будет прекращена подача газа потребителям Ленинского района г.
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