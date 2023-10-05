В Ленинском районе Астрахани на девять часов отключат газ

В связи с работами на газораспределительной сети. ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» информирует, что в связи с проведением АО «Астраханьгазсервис» работ на газораспределительной сети среднего давления с 08:00 до 17:00 5 октября будет прекращена подача газа потребителям Ленинского района г.