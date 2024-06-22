Путин подписал закон, позволяющий легализовывать документы местными органами МИД

Константин Самарин

Не приведет-ли это к тем-же последствиям, какие происходят с выдачей видов на жительство для мигрантов ? Ведь уже ни для кого не сикрет, что ОВД на местах коррумпированы полностью и что и как они будут заверять на местах, вопрос вопросов.