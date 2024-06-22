Путин подписал закон, позволяющий легализовывать документы местными органами МИД

РИА Новости/Михаил Климентьев Президент России Владимир Путин подписал закон "О легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов", позволяющий территориальным органам МИД придавать юридическую силу документам за границей.
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