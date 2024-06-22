РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 183 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Вучича может и отдалят, а вот сербов вряд-ли!FT: США и Европа ...
  • Evgenija Palette
    Продажная сука.Вучич подтвердил ...
  • Grandad
    Написано же "встретил девушку".Иностранец надруг...

Путин подписал закон, позволяющий легализовывать документы местными органами МИД

Путин подписал закон, позволяющий легализовывать документы местными органами МИД

РИА Новости/Михаил Климентьев Президент России Владимир Путин подписал закон "О легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов", позволяющий территориальным органам МИД придавать юридическую силу документам за границей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Самарин
Не приведет-ли это к тем-же последствиям, какие происходят с выдачей видов на жительство для мигрантов ? Ведь уже ни для кого не сикрет, что ОВД на местах коррумпированы полностью  и что и как они будут заверять на местах, вопрос вопросов.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх