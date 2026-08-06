Нейросети находят нейтронные резонансы в спектрах: точность 93%, но есть ограничения

Международная группа исследователей представила предварительные результаты по использованию полносвязных свёрточных нейронных сетей для автоматического детектирования нейтронных резонансов в спектрах пропускания.
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