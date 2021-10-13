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Адвокат рассказала, как можно вернуть потраченные на лекарства деньги

Адвокат рассказала, как можно вернуть потраченные на лекарства деньги

За купленные себе или членам семьи лекарства можно получить социальный налоговый вычет. При этом потраченная на препараты сумма не должна превышать 120 тысяч в год.

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