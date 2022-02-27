Минобороны РФ заявило о полной блокировке Херсона и Бердянска

Российские войска поразили 975 объектов военной инфраструктуры Украины.фото: facebook.com/mod.mil.rus--> За минувшие сутки российские войска блокировали Херсон и Бердянск, заявил 27 февраля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Российские войска поразили 975 объектов военной инфраструктуры Украины.фото: facebook.com/mod.mil.rus--> За минувшие сутки российские войска блокировали Херсон и Бердянск, заявил 27 февраля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
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