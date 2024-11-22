За ударом по "Южмашу" все пропустили как Кинжалы лишили США и Украину $9 млрд

21 ноября Россия нанесла сразу несколько ракетных сокрушительных ударов. Все внимание общественности было приковано к днепропетровскому заводу "Южмаш" - одному из крупнейших военных заводов еще со времен СССР.
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