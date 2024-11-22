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За ударом по "Южмашу" все пропустили как Кинжалы лишили США и Украину $9 млрд

За ударом по "Южмашу" все пропустили как Кинжалы лишили США и Украину $9 млрд

21 ноября Россия нанесла сразу несколько ракетных сокрушительных ударов. Все внимание общественности было приковано к днепропетровскому заводу "Южмаш" - одному из крупнейших военных заводов еще со времен СССР.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
Орешник в старину был как средство  от нечистой силы! в 21 веке  ОРЕШНИК   уничтожает укро нацискую нечесть!
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1 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Скотомогильники надо расширять в западных областях. Нам пахотные земли нужны.
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54 мин.
СЕРГЕЙ Лютов
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10 мин.

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