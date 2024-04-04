В 2023-м резко выросло число желающих перенести номер к другому оператору

В России могут упростить перенос номера от одного мобильного оператора к другому. А именно: сократить срок переноса с нынешних 8 дней до одного-двух, позволить оформлять перенос дистанционно, а также переходить с остатком на счете или с долгом.
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