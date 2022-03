Ежедневные занятия по дому снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых женщин

В новом исследовании, опубликованном в журнале Journal of the American Heart Association, ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего (University of California — San Diego) обнаружили, что движения в повседневной жизни, включая работу по дому, садоводство, приготовление пищи и уход за собой, например, принятие душа, могут значительно улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.