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Велемудр. Мир тесен.

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  • Воробей
    Возможно, это - совершенно неслучайно. Например, если Вы не тем людям в долг даёте, системно ошибаясь при этом.Почему случайност...
  • Antanas
    Я одалживаю денгьги а люди не хотят отдать долг.Как это понять.Почему случайност...
  • Воробей
    Есть разные типы людей. Подавляющее большинство из них проживают свои судьбы, где ничего случайного нет, но там и нет...Почему случайност...

Почему случайности не случайны

Почему случайности не случайны

Вы замечали в своей жизни, насколько случайности не случайны? Иногда так бывает, что даже, если очень постараться определить случайность, как простое совпадение, ничего из этого не получается.

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Комментарии
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В
Воробей
Есть разные типы людей. Подавляющее большинство из них проживают свои судьбы, где ничего случайного нет, но там и нет ничего, что можно было бы квалифицировать как неслучайности. А вот в жизнях относительно маленького меньшинства - тех, у кого не судьба, а  - жизнь, неслучайности действительно случаются. По крайней мере, иногда - тогда, когда такие факты полезно суметь заметить. В частности, это осознание, пусть и на уровне скорее гипотезы, но многократно замеченной - как чего-то похожего на систему, может оказаться очень кстати во время бытия подвергнутым тестированию  на опыт личного &quot;обращения&quot;, чтобы суметь опознать таковой именно как, а не списать на странную случайность. Этот опыт личного &quot;обращения&quot;, так своего рода тест или выбор,  представлен в фильме &quot;Матрица&quot; эпизодом, когда главному герою было предложено выбрать одну из двух таблеток. Одна, позволяющая погрузиться глубже в сон транса Матрицы, а другая - чтобы полностью проснуться, без чего выход из Матрицы невозможен. Вот и предшествующий опыт системы неслучайностей, пусть всего лишь как предположений, может помочь &quot;выбрать вторую таблетку&quot;, фигурально говоря.
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15 час.
A
Antanas
Я одалживаю денгьги а люди не хотят отдать долг.Как это понять.
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5 час.
В
Воробей
Возможно, это - совершенно неслучайно. Например, если Вы не тем людям в долг даёте, системно ошибаясь при этом.
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3 час.

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