Почему случайности не случайны

В

Воробей

Есть разные типы людей. Подавляющее большинство из них проживают свои судьбы, где ничего случайного нет, но там и нет ничего, что можно было бы квалифицировать как неслучайности. А вот в жизнях относительно маленького меньшинства - тех, у кого не судьба, а - жизнь, неслучайности действительно случаются. По крайней мере, иногда - тогда, когда такие факты полезно суметь заметить. В частности, это осознание, пусть и на уровне скорее гипотезы, но многократно замеченной - как чего-то похожего на систему, может оказаться очень кстати во время бытия подвергнутым тестированию на опыт личного "обращения", чтобы суметь опознать таковой именно как, а не списать на странную случайность. Этот опыт личного "обращения", так своего рода тест или выбор, представлен в фильме "Матрица" эпизодом, когда главному герою было предложено выбрать одну из двух таблеток. Одна, позволяющая погрузиться глубже в сон транса Матрицы, а другая - чтобы полностью проснуться, без чего выход из Матрицы невозможен. Вот и предшествующий опыт системы неслучайностей, пусть всего лишь как предположений, может помочь "выбрать вторую таблетку", фигурально говоря.