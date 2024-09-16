Скоро прояснят ситуацию: Шольц ожидает решения вопроса с НПЗ «Роснефти» в Шведте Татьяна АрестоваВласти Германии предполагают, что вопрос о контроле над НПЗ в Шведте, в который вовлечена доля дочерней структуры «Роснефти», будет окончательно решен до конца 2024 г.