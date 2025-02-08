📷❗️Крупносерийное производство малогабаритных высокоскоростных ударных БПЛА-"камикадзе" "Пекло" противника достигло промышленных масштабов и может превышать 250 - 350 ед.
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📷❗️Крупносерийное производство малогабаритных высокоскоростных ударных БПЛА-"камикадзе" "Пекло" противника достигло промышленных масштабов и может превышать 250 - 350 ед.