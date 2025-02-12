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«Монако» с Головиным в составе проиграл «Бенфике» в Лиге чемпионов

«Монако» с Головиным в составе проиграл «Бенфике» в Лиге чемпионов

«Монако» потерпел поражение в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов.«Монако» потерпел поражение в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов.

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