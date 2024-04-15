На Ярославском шоссе высадили деревья и кустарники

13 апреля в Ярославском районе прошёл первый общегородской субботник. В мероприятии приняли участие депутаты МО Ярославский, члены ВПП «Единая Россия», сотрудники управы, ГБУ «Жилищник Ярославского района», ГБУ СДЦ «Кентавр» филиал «Виктория», члены Совета ветеранов и Общества инвалидов, Общественные советники и активные жители района.
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