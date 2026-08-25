Сбивших из пулемета главную ракету ВСУ «Фламинго» бойцов призвали наградить

Бойцы отряда «Барс-Курск», сбившие украинскую ракету «Фламинго» из пулемёта, заслуживают государственных наград, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивной беседе с aif.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии