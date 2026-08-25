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Аргументы и Факты

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Сбивших из пулемета главную ракету ВСУ «Фламинго» бойцов призвали наградить

Сбивших из пулемета главную ракету ВСУ «Фламинго» бойцов призвали наградить

Бойцы отряда «Барс-Курск», сбившие украинскую ракету «Фламинго» из пулемёта, заслуживают государственных наград, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивной беседе с aif.

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