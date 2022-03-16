Байден назвал Путина "военным преступником"

Президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина "военным преступником". Журналист телеканала Fox News спросил у главы Белого дома, готов ли он после того, что происходит на Украине, назвать президента РФ военным преступником.
Президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина "военным преступником". Журналист телеканала Fox News спросил у главы Белого дома, готов ли он после того, что происходит на Украине, назвать президента РФ военным преступником.
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