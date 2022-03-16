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Байден назвал Путина "военным преступником"

Байден назвал Путина "военным преступником"

Президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина "военным преступником". Журналист телеканала Fox News спросил у главы Белого дома, готов ли он после того, что происходит на Украине, назвать президента РФ военным преступником.

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