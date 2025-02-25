Intel: 288-ядерные процессоры Xeon 6900E — нишевый продукт Компания Intel провела в поне...

Intel: 288-ядерные процессоры Xeon 6900E — нишевый продуктКомпания Intel провела в понедельник презентацию ряда новых чипов, включая серию серверных процессоров Xeon 6700P и 6500P среднего класса, в ходе которой объявила, что представленный в прошлом году 288-ядерный серверный процессор Xeon 6900E (Sierra Forrest-AP) не будет «широко распространяться» среди OEM-производителей, поскольку его главные потребители — пользователи облачных вычислений с индивидуальными потребностями в чипах, передаёт CRN.