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Бизнес журнал. Урал

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Власти Ямала предупредили о рассылке ложных сообщений о минировании

Власти Ямала предупредили о рассылке ложных сообщений о минировании

В Ямало-Ненецком автономном округе и других регионах России зафиксирована массовая рассылка ложных сообщений о минировании.

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