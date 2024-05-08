«Так благодарите? Позор»: Шольцу указали на место после слов о победе в 1945-м

«ВСУ дали дёру аж на 10 км к Западу»: ВС РФ получили оперативный простор до Карловского водохранилища: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, Последние новости Украины сегодня, к утру 06.05.24 г.