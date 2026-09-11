«Неравные условия игры»: глава Finnair жалуется на потерю доступа к воздушному пространству России

Глава финской авиакомпании Finnair Т. Куусисто жалуется на «неравные условия игры» из-за потери доступа к воздушному пространству России.
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