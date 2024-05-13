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13-е подряд чемпионство «Лудогорца» – лучшая действующая серия в мире. Рекорд по титулам кряду (15) у «Тафеа» из Вануату

Болгарский клуб ни разу не опускался ниже первого места с момента выхода в высший дивизион в сезоне-2011/12.

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