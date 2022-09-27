Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Амурской области установили местонахождение и задержали 59-летнюю женщину-почтальона из п.
Популярные статьи
- Подразделения Воздушно-десантных войск нанесли огневое поражение киевским радикалам в зоне проведения специальной военной операции
- Минобороны передало Луганской Народной Республике новый медицинский центр
- Военные строители восстановили инфраструктуру системы водоснабжения в Донецкой и Луганской народных республиках
Свежие комментарии