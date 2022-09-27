Закон, порядок, государство

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Женщину, пропавшую с крупной суммой присвоенных денег, задержали в Амурской области

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Амурской области установили местонахождение и задержали 59-летнюю женщину-почтальона из п.

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