В Петербурге потомки Петра Семёнова-Тян-Шанского мечтают создать музей с его работами

Экспозиция впервые представляет широкой публике картины и этюды трёх поколений семьи учёного. – В прошлом году был издан каталог художественного наследия семьи Семёновых-Тян-Шанских, – рассказывает замдиректора музея Валентина Федоренко.
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